فينيسيوس يتوج بجائزة “سوكراتوس” وبيلينغاهام أفضل لاعب شاب
بقلم كريم تيغرمت
توج النجم البرازيلي، دي اوليفيرا جينيرو فينيسيوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، بجائزة “سوكراتوس”.
توج النجم البرازيلي، دي اوليفيرا جينيرو فينيسيوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، بجائزة “سوكراتوس”.
وجاء تتويج فينيسيوس بهذه الجائزة، خلال حفل “الكرة الذهبية” 2023، الجاري كالعادة بالعاصمة الفرنسية باريس.
من جهة أخرى أختير الانجليزي جود بيلينغهام، خلال ذات الحفل، بجائزة أفضل لاعب شاب لسنة 2023.
.@vinijr after winning the Socrates Award! #prixsocrates with @peaceandsport / #ballondor pic.twitter.com/UakgEeirhP
— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
The 2023 #TrophéeKopa winner… 🥁
🌟 @BellinghamJude 🌟 pic.twitter.com/cbApEl0h7h
— England (@England) October 30, 2023
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