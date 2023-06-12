فيني جونيور يتحصل على إرث رونالدو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، عن حصول لاعبه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن الرقم 7 بداية من الموسم المقبل.

وحسب موقع الريال الرسمي، فقد تم طرح القميص الجديد لفيني جونيور بالرقم 7 للبيع أونلاين، كما تقرر منح الوافد الجديد للملكي فران غارسيا الرقم 20.

كما سيحمل اللاعب رودريغو على الرقم 11 بدلا من الرقم 21، وذلك بعد تأكد رحيل اللاعي أسينسيو عن الفريق.

وبمنح الرقم 7 لجونيو، تأكد رحيل اللاعب البلجيكي إيدن هازارد عن صفوف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن إرتداه من موسم 2019 لغاية 2023.

وسيرتدي فيني جونيور القميص رقم 7 التاريخي لنادي ريال مدريد بعد كل من راؤول غونزاليس، وكريستيانو رونالدو.