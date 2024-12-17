فيني جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم “THE BEST 2024”

توج لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في العالم “THE BEST 2024″، المقدمة من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتفوق فيني جونيور، عن أرمادة من نجوم الساحرة المستديرةن أبرزهم جود بيلينجهام وإرلينج هالاند و صاحب الكرة الذهبية، الإسباني، رودري.

كما أصبح فيني جونيور، أول لاعب برازيلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم منذ عام 2007، بعد مواطنه ريكاردو كاكا، بعدما أن إحتل فيني، المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.