فيورنتينا يجدد إهتمامه بأوناس

يصر نادي فيورنتينا الإيطالي، على خدمات الدولي الجزائري آدم أوناس، حيث جدد اهتمامه بخدمات لاعب نيس الحالي، تحسبا للميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف موقع “فيورنتينا نيوز” الإيطالي، أن مسؤولي نادي فيورنتينا، وضعوا إسم آدم أوناس، ضمن قائمة اهتماماتهم تحسبا للميركاتو الشتوي المقبل.

ويسعى مسؤولو النادي الإيطالي، للإستفادة من خدمات الدولي الجزائري، على شكل إعارة، إلى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي تجدد إهتمام نادي فيورنتينا الإيطالي، بخدمات آدم أوناس، بعد فشل محاولاتهم في ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي.