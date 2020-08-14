فيورنتينا يزف أخبارا سارة لغزال

تسعى إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، للإحتفاظ بخدمات الدولي الجزائري رشيد غزال، بعد اقتناعها بالمردود الذي بصم عليه الموسم المنصرم.

وكشف وسائل إعلام إيطالية، أن مدرب نادي فيورنتينا، جيوسيبي ياكيني، معجب بمستوى غزال، ويأمل في الإحتفاظ بخدماته للموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي الإيطالي، لإقناع نظيرتها من ليستر سيتي الإنجليزي، لتمديد فترة إعارة الدولي الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن رشيد غزال، انتقل في الميركاتو الشتوي الماضي إلى نادي فيورنتينا على شكل إعارة لمدة أشهر، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.