فيورنتينا يصر على خدمات فارس

تسعى إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، لإتمام صفقة الدولي الجزائري محمد فارس، في أقرب فرصة، تحسبا للموسم المقبل.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن مسؤولو الفيولا، يسعون للدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي سبال، ومينو رايولا، وكيل أعمال فارس.

وتأمل إدارة فيورنتينا، في التوصل لاتفاق نهائي، للاستفادة من خدمات مدافع الخضر الموسم المقبل، ليعوض رحيل دالبرت، المعار لإنتر ميلان.

يذكر أن محمد فارس (24 عاما)، يتواجد محل اهتمام العديد من الأندية، وكان قاب قوسين من الانضمام لفيورنتينا الصيف الماضي، لولا الإصابة التي تعرض لها.