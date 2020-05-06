فيورنتينا يقترب من حسم صفقة فارس

يتجه نادي فيورنتينا الإيطالي، لحسم صفقة الدولي الجزائري محمد فارس، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما توصل لاتفاق أولي مع مسؤولي نادي سبال.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، أن نادي فيورنتينا، عرض قيمة مالية معتبرة، بالإضافة لمتوسط ميدانه الفرنسي دابو، كجزء من الصفقة، مقابل خدمات محمد فارس.

وأفاد ذات المصدر، أن إدارة نادي سبال اقتنعت بعرض فيورنتينا، حيث منحت موافقتها المبدئية، لإتمام هذه الصفقة.

ومن المنتظر اتمام هذه الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون نادي فيورنتينا هو ثالث فريق سيحمل ألوانه محمد فارس في الدوري الإيطالي، بعد كل من هيلاس فيرونا، وسبال.