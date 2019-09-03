“فيورنتينا” يُرسّم إنضمام “غزال”

انضم الدولي الجزائري “رشيد غزال” لنادي “فيورونتينا” قادما من “ليستر سيتي” على شكل إعارة لمدة موسم مع أحقية شراء العقد.

وجاء التأكيد عبر الموقع الرسمي للنادي “الإيطالي” الذي أشاد بإمكانيات “غزال” الذي شارك في 16 مناسبة مع الخضر وسجل هدفا وحيدا.

غزال يريد بعث مشواره من جديد بعد تجربته غير الناجحة مع “ليستر سيتي” ويريد أن يضع بصمته في الدوري الذي سبق وأن تألق فيه شقيقه “كبسولة”.