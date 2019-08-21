فيون الهولندية تشتري أسهم غلوبال تيليكوم هولدين في جازي

وافقت المؤسسة المصرية “غلوبال تيليكوم هولدين” على بيع ما تبقى من أسهمها في مؤسسة جازي لمجمع الاتصالات الهولندي “فيون”.

ويبلغ حجم الصفقة حسب بيان للمؤسسة المصرية 70.19 مليار دينار جزائري أي ما يعادل من 585 مليون دولار أمريكي.

وستستحوذ “فييون” على أسهم المؤسسة المصرية كاملة في جازي بما فيها نظام الألياف البصرية البحري” ماد كابل” التابع لها.

وتدخل عملية شراء الأسهم هذه، في عملية أوسع باشرتها “فيون” مع “غلوبال تيليكوم هولدين” في صفقة قيمتها 2.3 مليار دولار.

وتتضمن العملية شراء أسهم المؤسسة المصرية في متعامل النقال الباكستاني جاز بقرابة الملياري دولار أمريكي.

كما تشمل الصفقة شراء الأسهم في متعامل الهاتف البنغالي “بانغالينك” و حصّة من “موبيلينك بانك”.

وبإتمام هذه الصفقة تكون “فييو”ن قد استحوذت على قرابة 98 بالمائة من “غلوبال تيليكوم هولدينغ” المصرية.

Amended Invitation of Sale of Assets EGSM (E)