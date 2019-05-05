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فييرا: “عطال في تطور مستمر وأنا سعيد بالعمل معه”

الرياضة
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فييرا: “عطال في تطور مستمر وأنا سعيد بالعمل معه”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الفرنسي، باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، بالدولي الجزائري يوسف عطال، ومردوده أمس السبت، خلال مواجهة نادي باريس سان جيرمان.

وصرح فييرا، للصحافة الفرنسية: “أنا سعيد حقا مع يوسف عطال، سواء داخل أو خارج الملعب، فهو شخص يعمل كثيرا لصالح المجموعة”.

وأضاف مدرب نيس: “عطال يفكر في مصلحة الفريق، قبل التفكير في مصلحته الشخصية، ولديه الكثير من الطاقة”.

وتابع: “إنه قادر على اللعب كظهير أيمن، وكجناح أيمن مثلما لاحظناه في المباريات الأخيرة، يحب دائما التواجد فغي الميدان، وأنا سعيد بالعمل معه”.

وختم باتريك فييرا: “عطال في تحسن مستمر، لكن لازال لديه عمل يتعين عليه القيام به، خاصة فيما يتعلق بالجانب الدفاعي”.


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