فييرا: “عطال لاعب مهم جدا في تشكيلتنا”

أشاد مدرب نادي نيس الفرنسي، باتريك فييرا، بآداء الدولي الجزائري، يوسف عطال، في المواجه التي جمعتهم بنادي ريمس، في الليغ1.

وصرح المدرب باتريك فييرا، بخصوص لاعبه الجديد يوسف عطال، عقب هذه المباراة: “عطال لاعب مهم جدا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “عطال لعب نحوى الأمام، وكن متقدما مثلما طلبت منه، وبقيليل من الخبرة، سيتمكن من استغلال مجهودات التي يبذلها في الميدان”.

يذكر أن يوسف عطال، أختير كأفضل لاعب في تشكيلة فريقه خلال المباراة التي جمعتهم بنادي ريمس، والتي انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة 1-0.