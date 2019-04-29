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“فييرا”: “علينا أن لا نترك عطال يتنفس” !

الرياضة
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“فييرا”: “علينا أن لا نترك عطال يتنفس” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “باتريك فييرا” مدرب “نيس” الفرنسي بالنجم الجزائري “يوسف عطال” مؤكدا أنه قادر على التطور أكثر فأكثر.

وقال “فييرا” في تصريح للموقع الرسمي للفريق الفرنسي: “عطال هو لاعب يمنح كل شيء للفريق، وهو لاعب غير غشاش ويعمل يوميا بجهد كبير”.

وأضاف: “عندما تشاهد هدفه الأول بتلك الطريقة الرائعة تعلم أنه جريء وهذا هو يوسف”.

وتابع: “ونرى جيدا أنه دائما مصمم على تحقيق أهدافه”.

وختم كلامه: “يوسف بصدد التطور وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، علينا أن نبقى خلفه وأن لا نتركه يتنفس، وأنا أحب هذا اللاعب وأحب العمل معه”.


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