“فييرا” لعطّال :”هذا ما يجب عليك فعله..”

عبّر “باتريك فييرا” مُدرب نادي “نيس”، عن إعجابه الشديد بالدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، مؤكدا بأن العمل معه أمر ممتع جدا.

وصرّح للموقع الرسمي للفريق قائلا :”يوسف من نوعية اللاعبين الذين يُريد أي تقني أن يتواجدوا في تشكيلته”.

ليُضيف :”إنه مُلتزم، ويطبق كل ما أطلبه منه، ولكنه يبقى مُلزما بالعمل على تطوير الكثير من الأمور في طريقة لعبه”.

وأردف :”عليه أن يُنوع من الأمور التي يقوم بها على أرضية الميدان، وهذا أمر سيأتي مع مرور الوقت وإكتساب الخبرة”.

وختم :”أنا أكتشف الجديد معه من يوم لآخر، إنه عنصر ذو مُستقبل كبير، وهو يعشق التواجد في الملعب، وهذا مهم جدا”.