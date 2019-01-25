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“فييرا” لعطّال :”هذا ما يجب عليك فعله..”

الرياضة
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“فييرا” لعطّال :”هذا ما يجب عليك فعله..”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر “باتريك فييرا” مُدرب نادي “نيس”، عن إعجابه الشديد بالدولي الجزائري، “يوسف عطّال”، مؤكدا بأن العمل معه أمر ممتع جدا.

وصرّح للموقع الرسمي للفريق قائلا :”يوسف من نوعية اللاعبين الذين يُريد أي تقني أن يتواجدوا في تشكيلته”.

ليُضيف :”إنه مُلتزم، ويطبق كل ما أطلبه منه، ولكنه يبقى مُلزما بالعمل على تطوير الكثير من الأمور في طريقة لعبه”.

وأردف :”عليه أن يُنوع من الأمور التي يقوم بها على أرضية الميدان، وهذا أمر سيأتي مع مرور الوقت وإكتساب الخبرة”.

وختم :”أنا أكتشف الجديد معه من يوم لآخر، إنه عنصر ذو مُستقبل كبير، وهو يعشق التواجد في الملعب، وهذا مهم جدا”.


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