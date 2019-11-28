“فييرا” مفتاح رحيل “عطال” عن “نيس” !

كشفت صحيفة “تيليغراف” البريطانية، أن “دافيد بيكام” مالك نادي “ميامي” يريد التعاقد مع المدرب الفرنسي “باترييك فييرا”.

“فييرا” الذي يشرف حاليا على نادي “نيس” هو الذي رفض رحيل نجمه “يوسف عطال” بالرغم من العروض التي وصلته.

لكن مع احتمال مغادرة المدرب الفرنسي، فإن رحيل عطال عن “نيس” ممكن جدا، خاصة أنه يريد اللعب في نادي أكبر.

يذكر أن كل من “توتنهام” و”أرسنال” يصران على انتدابه في “الميركاتو الشتوي”.

كما أن النجم الجزائري تجمعه علاقة مميزة مع مدربه، الذي منح له كل الثقة اللازمة من أجل يثبت نفسه في “الليغ 1”.