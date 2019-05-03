“فييرا” :”من حق عطال الإحتفال بما قام به”

أشاد “باتريك فييرا” مُدرب “نيس”، مُطولا، بالدولي الجزائري، “يوسف عطال” خلال ندوة صُحفية عقدها سهرة يوم أمس الخميس بمقر فريقه.

وصرّح التقني الفرنسي قائلا :”من حق عطال الإحتفال بالإنجاز الذي حققه بداية الأسبوع أمام غانغون، لأن تسجيل ثلاثية ليس بالهين”.

وأضاف :”هذا أمر لا يحدث بشكل مُستمر، وبالتالي فهو مُطالب بالإفتخار به، وفي نفس الوقت عدم الإغترار بإنجازه ومواصلة العمل”.

وظهر المُتوج بكأس أوروبا 2002 مع “الديكة”، مُنهبرا بالعروض المميزة التي يُقدمها جناحه الطائر في أول موسم له في “الليغ1”.