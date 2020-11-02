فييرا :”موهبة بوداوي تظهر في هذا المنصب”

أشاد باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، بالدولي الجزائري هشام بوداوي، مؤكدا بأن هذا الأخير يمنحه خيارات كثيرة في كل مرة.

وتحدث التقني الفرنسي لجريدة “ليكيب” قائلا :”هشام لديه القدرة على اللعب في مختلف مراكز وسط الميدان دفاعيا وهجوميا”.

وواصل :”ولكن بالنسبة لي، عندما يتواجد في قلب اللعب، فإن ذلك يسمح له بالتعبير عن موهبته بشكل أكبر بكثير”.

وأوضحب بطل العالم الأسبق، بأنه يعتمد على خريج بارادو على الرواق، لأسباب تكتيكية بحتة وبأنه يُفضل كوسط ميدان صريح.

يُشار بأن إبن بشار، تمكن عشية يوم أمس السبت، من تسجيل أول أهدافه في الليغ 1 خلال الموسم الجديد، أمام أونجي.