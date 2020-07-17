فييرا يثني على الفرانكو جزائري أمين غويري

أشاد باتريك فييرا، مدرب نادي نيس الفرنسي، بلاعيه الفرانكو جزائري، أمين غويري، نظير آدائه خلال المواجهة الودية أمام نادي سالتيك غلاسغو.

واعتبر باتريك فييرا، في تصريحاته لموقع نادي نيس، أن أمين غويري، قدم مباراة في المستوى، خلال هذه المواجهة الودية.

وأضاف مدرب نيس، أن الموهبة الفرانكو جزائرية، سهلة مهمة المستقدم الجديد للفريق كاسبر دولبرغ، في هذه المباراة، من خلال تفاهمه التام معه فوق الميدان.

يذكر أن أمين غويري (20 عاما)، شارك أساسيا في هذه المواجهة الودية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، في حين شارك كل من عطال، وبوداوي، كبديلين.