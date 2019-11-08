“فييرا” يدفع بأوناس أساسيا ويُريح “بلماضي”

عاد النجم الدولي الجزائري “آدم أوناس” للتشكيلة الأساسية لفريقه “نيس” الفرنسي سهرة اليوم الجمعة.

المدرب “باتريك فييرا” دفع بنجم الخضر منذ البداية في مواجهة الضيف بوردو الجارية حاليا بملعب “أليانز ريفييرا” لحساب الجولة 13 من الليغ 1.

وتأتي عودة “أوناس” لتشكيلة “نيس” الأساسية مُفاجئة للبعض خاصة وأنه عاد للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء فقط.

وتُريح هذه الخرجة كثيرا الناخب الوطني “جمال بلماضي” قبل اعلانه القائمة المعنية بمواجهتي زامبيا وبوتسوانا.