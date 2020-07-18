فييرا يريح بوداوي ويقحم عطال أساسيا أمام غلاسغو رينجرز

يواجه الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي، ويوسف عطال، رفقة ناديهما نيس الفرنسي، نادي غلاسغو رينجرز، في مباراة ودية تحضيرية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها المدرب فييرا، والتي تواجد ضمنها يوسف عطال.

ويسعى لاعب الخضر، لاسغلال هه المواجهات الودية لاستعادة كامل لياقته البدنية قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو العائد من اصابة خطيرة.

وفي المقابل، فضل مدرب نيس، إراحة الدولي الجزائري الآخر، هشام بوداوي، بإبقائه ضمن دكة البدلاء، مع امكانية اشراكه في الشوط الثاني.