فييرا يستدعي أوناس لمواجهة رين

إستدعى الفرنسي باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، لاعبه الجديد، الدولي الجزائري آدم أوناس، ضمن قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة نادي رين.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، القائمة الموسعة التي استدعاها المدرب باتريك فييرا تحسبا لمباراتهم المقبلة أمام نادي رين.

وتواجد آدم أوناس، ضمن هذه قائمة ناديه الجديد نيس، والتي ضمت 19 لاعبا، إلى جانب مواطنه يوسف عطال.

يذكر أن باتريك فييرا، أكد في وقت سابق أن لاعبه الجديد آدم أوناس، جاهز من الناحية البدنية، ما يرجح إمكانية إعتماده عليه أمام رين، كبديل على الأقل.