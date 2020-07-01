فييرا يشيد بإمكانيات وعزيمة بوداوي

أثنى الفرنسي باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، على لاعبه الدولي الجزائري هشام بوداوي، بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها، وإصراره على النجاح.

وصرح فييرا، لموقع “nice matin” الفرنسي، بخصوص أول موسم لبوداوي مع نيس: “صحيح أنه جاء من بطولة مختلفة، ولم يكن يجيد اللغة الفرنسية”.

وأضاف مدرب نيس: “لقد أدهشني، خلال الحصص التدريبية، إنه لاعب يريد النجاح وأظهر عزيمة كبيرة في سعيه لتحقيق ذلك”.

وتاتبع باتريك فييرا: “كان يتدرب، مثلما كنا نلعب خلال نهاية الأسبوع، لم أتردد وقلت في نفسي بأنه يجب أن يلعب”.