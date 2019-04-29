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“فييرا” يصدم “عطال” ويضعه أمام الأمر الواقع !

الرياضة
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“فييرا” يصدم “عطال” ويضعه أمام الأمر الواقع !
بقلم أمير بهلول

كشف “باتريك فييرا” مدرب “نيس” الفرنسي، أن نجم الفريق “يوسف عطال” لن يغادر أسوار النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وصرح “باتريك فييرا” قائلا: “لقد تحدث الإدارة في وقت سابق على هذا الأمر، نحن لسنا من أجل بيع اللاعبين”.

وأضاف: “يوسف سيكون معنا الموسم المقبل وهو بصدد التطور”.

وتابع: “عطال لاعب إيجابي ويمتاز بروح الفريق، لقد نال ثمار جهده والفريق ساعده على إبراز كل إمكانياته”.

وختم كلامه: “يوسف لعب في هذا المنصب كجناح في وقت سابق، هذا يمنحنا العديد من الحلول هذا الموسم والموسم المقبل، لكنه سيعود للمشاركة في الدفاع في مباراة نانت”.


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