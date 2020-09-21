فييرا يضع النقاط على الحروف بخصوص عطّال

الرياضة
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فييرا يضع النقاط على الحروف بخصوص عطّال
بقلم إسماعيل عشاش

وضع باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، النقاط على الحروف بخصوص الدولي الجزائري يوسف عطّال، ومُستواه الكارثي أمام باريس سان جيرمان.

وأوضح التقني الفرنسي، بأن عدم تمكن الظهير الأيمن من مُجاراة كيليان مبابي، أمر طبيعي، بالنسبة لأي مُدافع مهما كان مُستواه.

وصرّح لـ”ليكيب” قائلا :”لا تنسوا بأن مبابي من أحسن المُهاجمين حاليا، كما أنه بطل للعالم، وليس من السهل الصمود أمامه”.

وواصل :”كما أذكركم بأن يوسف عائد من إصابة طويلة الأمد، وهو غائب عن المُنافسة الرسمية منذ 8 أشهر كاملة”.

وختم :”يوسف من نوعية اللاعبين، الذين يحتاجون لبعض الوقت قبل العودة لمُستواهم الطبيعي، عندما يتعافون من الإصابات”.


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