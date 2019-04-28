“فييرا” يكيل المديح لنجم الخضر !!

أثنى المدرب الفرنسي لفريق “نيس” “باتريك فييرا” على نجمه الدولي الجزائري “يوسف عطال” بعد الثلاثية التي سجلها.
وقال “فييرا” في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة “نيس” ضد “غانغون” أمسية اليوم الأحد.
“يوسف عطال؟ هو بصدد التطور حيث يعمل بشكل كبير، عندما نُشاهد الأهداف التي وقعها نرى تلك العدوانية التي يستعملها لكي يكون حاضرا في المكان المناسب داخل منطقة العمليات”.
🎙 #Vieira : « Atal ? Il est en train de progresser, il travaille énormément. Quand on regarde ses buts, on voit l’agressivité qu’il met pour être là au bon endroit, dans les 18 mètres ».
— OGC Nice (@ogcnice) April 28, 2019
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