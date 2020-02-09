فييرا يُدافع عن بوداوي أمام الفرنسيين!

رفض باتريك فييرا، مُدرب نادي نيس، تحميل الدولي الجزائري هشام بوداوي، مسؤولية الخسارة في داربي الجنوب أمام نيم، أمس السبت.

وأوضح بطل العالم وأوروبا، بأن متوسط ميدانه، قام بدوره، وبأن تلقيه لبطاقة حمراء لم يؤثر كثيرا على النتيجة النهائية للمُباراة.

وصرّح قائلا لوسائل الإعلام الفرنسية :”طرد بوداوي لم يكن مُنعرج اللقاء، لقد قمنا بالكثير من الأخطاء الساذجة ودفعنا ثمنها غاليا”.

وصُنفت “ليكيب”، خريج مدرسة بارادو، كأسوء لاعب في المُباراة، بسبب طرده، وهذا رغم أنه كان بصدد تقديم آداء في المُستوى.