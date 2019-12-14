فييرا يُطالب بديل عطال بإستغلال فُرصته

طالب باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، من لاعبه باتريك بورنر، إستغلال الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الدولي الجزائري يوسف عطال.

وصرّح التقني الفرنسي قائلا :”الآن يوسف غير موجود، وعلى بورنر تقديم أفضل مُستوى ممكن لإستحقاق المكانة الأساسية التي تحصل عليها”.

وأعرب الرجل الأول في الطاقم الفني للعقبان، عن أمله في ملىء الفراغ الذي سيتركه الجناح الطائر طيلة الأشهر القليلة القادمة.

يُذكر بأن النجم الصاعد للمنتخب الوطني، أجرى عملية جراحية عاجلة على مُستوى الرُكبة، وسيبقى خارج المُنافسة لقرابة خمسة أشهر كاملة.