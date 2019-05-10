“فييرا” يُطمئن عطّال ويمنحه ضمانات

الرياضة
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“فييرا” يُطمئن عطّال ويمنحه ضمانات
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “باتريك فييرا” مُدرب نادي “نيس”، الأخبار المُتداولة عن عدم رغبة الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” في اللعب كجناح أيمن مُستقبلا.

وأوضح التقني الفرنسي في تصريحات نقلتها “ليكيب” :”يوسف يُفضل التواجد كظهير أيمن، لأنه يرى نفسه أفضل بكثير في هذا المركز”.

وأردف :”هو مُقتنع بأن تواجده في الخلف يجعله مُقابلا للعب، ويُساعده في تقديم الإضافة للهجوم، وأنا سأقوم بالخيار الأنسب له”.

وأشارت “ليكيب” منذ أيام بأن النجم الصاعد لـ”العقبان” غير مُقتنع بمركزه في الهجوم، وذلك رغم مُستوياته المميزة خلال الأسابيع الأخيرة.


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