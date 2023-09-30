في آخر تصريحاته.. غوارديولا يحن لأيام محرز

تحدث مدرب المان سيتي بيب غوارديولا، عن نجم فريقه السابق الدولي الجزائري رياض محرز، أمس الجمعة، خلال المؤتمر الصُحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام الولفز في البريميرليغ.

وصرح غوارديولا: “حاليا نمتلك لاعبين مستقرين مثل روبن نيفيز ورودري وعندما يكون لديك هذا النوع من اللاعبين، يبدو الأمر وكأنك في الجنة”.

وأضاف غوارديولا:”هذ الأمر يسمح لنا أن يكون لدينا عدد قليل من اللاعبين في الفريق، رغم ذلك يقدمون الإضافة، حتى رياض محرز عندما كان هنا، كان يساعدنا بشكل كبير”.