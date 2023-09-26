في أجل أقصاه 3 أسابيع.. بلايلي مُلزم بدفع غرامة ضخمة لنادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير إعلامية. أن الإتحاد الدولي لكرة القدم. قرر تسليط عقوبة مالية بحق اللاعب الدولي ونادي مولودية الجزائر يوسف بلايلي.

وحسب ما كشفه موقع “لاغازيتا دوفيناك” أمس الإثنين، فإن بلايلي مُلزم بدفع غرامة مالية قدرها 263 ألف أورو، أي مايقارب 5 ملايير سنتيم لصالح الأهلي، قبل تاريخ 20 أكتوبر القادم.

بعد فسخ عقد بلايلي من طرف واحد لما كان ينشط في النادي السعودي عام 2020، وقرر الانتقال لنادي قطر القطري.

كما أضاف ذات المصدر، أن إدارة مولودية الجزائر ستتكفل بتسديد جزء كبير من هذه الغرامة المسلطة على لاعب الفريق.