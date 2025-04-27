في أجواء أسرية …داس الشلف تكرّم كبار السن بمناسبة يومهم الوطني

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشخص المسن، المصادف لـ27 أفريل من كل سنة، نظمت إدارة دار الأشخاص المسنين بوادي الفضة تحت إشراف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الشلف، خرجة ترفيهية لفائدة المقيمين والمقيمات إلى الغابة الخضراء برقاقيد ببلدية وادي الفضة .

وقد أشرف على انطلاق هذه المبادرة التضامنية كل من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الشلف ، ومدير دار الأشخاص المسنين ، في صورة تعكس روح التضامن والاهتمام بفئة المسنين .

تضمن البرنامج تنظيم وجبة غداء جماعية على شرف الآباء والأمهات من نزلاء الدار ، بالإضافة إلى توزيع هدايا وإكراميات ، في أجواء مفعمة بالفرح والسرور ، ارتسمت ملامحها على وجوه الجميع .

الخرجة لقيت استحسانا كبيرا من طرف المسنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الالتفاتة الطيبة التي أدخلت البهجة على قلوبهم ، وسط أجواء عائلية دافئة أكدت على أهمية رعاية كبار السن والاهتمام بهم .

وفي ختام الفعالية ، توجه القائمون على دار المسنين بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذه الخرجة الترفيهية ، معبرين عن التزامهم الدائم بتنظيم مثل هذه المبادرات التي تعزز من مكانة المسن في المجتمع .