في أروع صور التضامن.. الجزائريون يحققون آخر أمنية لمصاب بالسرطان

في أروع صورة تضامنية للجزائريين، قام أفراد الجالية المقيمون في بريطانيا بتحقيق أمنية الشاب “امحمد زيات”، الماكث بأحد المستشفيات البريطانية.

وقام الشاب المصاب بالسرطان، ببث فيديو من المستشفى البريطاني، يدعو السلطات لنقله إلى الجزائر للمكوث مع والدته في أيامه الأخيرة.

وأوضح النائب عن الجالية، نور الدين بلمداح، “إتصل بي يوم السبت إخواني من جاليتنا ببريطانيا للتدخل للحصول على ترخيص لدخول الطائرة الأجواء الجزائرية والهبوط بمطار هواري بومدين”.

وأضاف “فبدأت إتصالاتي يوم السبت بالمديرة العامة للطيران المدني هذه السيدة التي كل كلمات الشكر والعرفان قليلة في حقها وقضيت طوال يوم الأحد أتتبع وأرسل الوثائق اللازمة للترخيص إلى خلية الأزمة ولرئيس ديوان الوزير الأوّل”.

وقال “إتصلت بي المديرة العامة للطيران المدني وأخبرتني بأنّ الترخيص جاهز فإتصلت بالمتطوعين وأخبرتهم بتجهيز حقيبة أخونا امحمد للسفر”.

ولولا تماطل شركة النقل البريطانية الخاصة-يشير النائب- لكان امحمد زيات مساء الأحد بالجزائر.