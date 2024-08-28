في أسبوع فقط.. رونالدو يصل إلى 50 مليون مشترك على يوتيوب

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا تاريخيا آخر، بعدما أصبح أسرع مستخدم لـ “يوتيوب” يصل إلى 50 مليون مشترك. خلال أسبوع واحد فقط.

وتجاوز عدد متابعي قناة البرتغالي على “يوتيوب” 50 مليون مشترك، رغم أنه لا يسعى وراء الشهرة.

ومنذ إطلاق الدون قناته على “يوتيوب” أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يزداد هذا الحماس مع بلوغه 50 مليون مشترك.

للإشارة، سجل رونالدو الهدف رقم 900 في مسيرته الاحترافية، من ركلة حرة. خلال فوز فريقه النصر أمام الفيحاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد، لحساب الدوري السعودي.