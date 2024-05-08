في أقل من 12 ساعة.. توقيف قاتل شاب بسبب بيع الخمور والمهلوسات بالوادي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدبيلة مجموعة الوادي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، العملية تمت بناءً على مكالمة هاتفية من العيادة متعددة الخدمات ببلدية المقرن. بخصوص استقبال مصالحهم لجثة من جنس ذكر مصابة بطلق ناري على مستوى الصدر.

أين تم التنقل إلى عين المكان والقيام بالمعاينات اللازمة في مكان العثور على جثة الضحية. التي نقلت من قبل أحد مستعملي الطريق إلى العيادة الطبية المتعددة الخدمات ببلدية المقرن.

وأوضح البيان، أنه بعد فتح التحقيق والقيام بالمعاينات اللازمة، واستغلال الوسائل العلمية والتقنية. أسفر التحقيق والتحريات وسماع الشهود، أن القضية تتعلق بمناوشات كلامية وقعت بين الجاني المسلح. ببندقية صيد ومرافقه والضحية الذي كان على متن مركبة رفقة أحد أقاربه بخصوص بيع الخمور والحبوب المهلوسة لشباب الحي. انتهت هاته المناوشات بإطلاق عيارات نارية من طرف الجاني على الضحية أردته قتيلا.

وأسفرت سلسلة التحقيقات المعمقة على تحديد هوية مرافق الجاني والوصول إلى المركبة. التي وقعت فيها الجريمة واستغلالها من طرف الشرطة التقنية بالمجموعة برفع الآثار والقرائن الدالة المختلفة، يضيف البيان.

حيث تم التوصل في أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة، إلى هوية الجاني وتحديد مكان تردده. بتنشيط عنصر الاستعلامات، مع توقيفه بطريقة إحترافية، بالرغم من محاولته مغادرة التراب الوطني.

فور الإنتهاء من التحقيق، سيتم تقديم الجاني ومرافقه أمام الجهات القضائية المختصة، حسب البيان نفسه.

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