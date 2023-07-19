في أماكن غير متوقعة.. الشرطة الفرنسية تعثر على مسروقات تم نهبها خلال أعمال الشغب

أثناء عملية تفتيش قامت بها الشرطة الفرنسية خلال حركة المرور، تم التعرف على مسروقات وملابس جديدة، عُثر عليها في سيارة طاكسي.

واعتقلت سائقة سيارة الأجرة خلال عملية تفتيش بسيطة على جانب الطريق. حيث عثرت الشرطة الفرنسية على ملابس جديدة وأشياء ثمينة في سيارتها. وكان في السيارة أيضًا كمية صغيرة من المخدرات.

وأول أمس الإثنين، قدمت السائقة إلى محكمة ليون، من أجل المثول الفوري لإخفاء مسروقات خلال أعمال الشغب. التي أعقبت وفاة نائل في نانتير، حيث تم نهب وسط مدينة ليون وكانت الشابة واحدة من اللصوص.

أثناء احتجازها لدى الشرطة، أنكرت السائقة التهم الموجهة إليها وادعت أن الأشياء قد استلمتها من قبل أحد معارفها. وأضافت أنها لم تكن على دراية بوجود المخدرات.

وتم العثور على أربعة أزواج من النظارات والملابس الجديدة أثناء تفتيش منزلها. وأكدت تحقيقات الشرطة أن هذه القطع جاءت من سرقات ثلاثة متاجر في ليون ليلة 30 جوان حتى 1 جويلية.

وأعيدت الأشياء المسروقة إلى المسؤولين الذين قدموا شكوى فيما بعد. حتى عرضها أمام القاضي، استمرت الشابة في المطالبة ببراءتها.