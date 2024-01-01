في أول أيام السنة.. شخص يسقط من عمارة ويلقى حتفه بالعاصمة

لقي شخص حتفه، صباح اليوم الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الثاني لعمارة بدائرة بئر مراد رايس في العاصمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سقط شخص من الطابق الثاني لعمارة بحي 630 مسكن ببلدية جسر قسنطينة.

وخلف الحادث وفاة شخص في عين المكان، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، في ولاية الشلف، من أجل حادث دهس جرار لطفل بالطريق، بحي بئر الصفصاف ببلدية وادي الفضة.

وخلف الحادث وفاة طفل تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.