في أول أيام رمضان.. حجز كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر بسوق أهراس

في عملية نوعية مشتركة بين مصالح الدرك الوطني ومديرية التجارة بسوق أهراس، على مستوى السوق المغطاة (حريرش عبد اللطيف ) ، تم حجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء غير المطابقة للمعايير الصحية، والتي كانت موجهة للاستهلاك البشري.

وجرت العملية مع أولى أيام شهر رمضان المبارك، في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين. والتصدي لعمليات الترويج للمنتجات غير صالحة للاستهلاك.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، فيما تستمر التحقيقات للكشف عن باقي تفاصيل هذه العملية.

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