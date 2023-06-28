في أول أيام عيد الأضحى.. الحجاج يبدأون رمي الجمرات اختتاما لشعيرة الحج

في أول أيام عيد الأضحى يبدأ الحجاج في منى قرب مدينة مكة، رمي الجمرات وأولها جمرة العقبة الكبرى. ويبيتون أيام التشريق في منى لرمي الجمرات.

وتختتم بهذه مناسك الحج الذي شارك فيه لأول مرة منذ انتهاء أزمة وباء كورونا 1.8 مليون شخص.

وتطوع عدد من الشباب لمساعدة الحجاج، إذ يأتي موسم الحج هذا العام في أجواء شديدة الحرارة. بتلطيف الجو برش أو توزيع المياه على الراغبين.

كما يؤدي الحجاج بعد ذلك طواف الإفاضة، وبعد الرجم، يعود الحجاج إلى المسجد الحرام في مكة. لأداء طواف الوداع حول الكعبة.

ويمكن للمتعجلين من الحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى.