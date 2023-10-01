في أول تصريح له عقب انفجار أنقرة.. أردوغان يهاجم الإتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في أول تصريح له عقب الانفجار الذي هز العاصمة التركية أنقرة. إن “تركيا لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي”.

ويعتقد الرئيس التركي أن بلاده “أوفت بكل الوعود”، على عكس الاتحاد الأوروبي. وقال: “إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء عملية الانضمام التي لا توجد إلا على الورق، فسيكون هذا هو قراره”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن “تركيا لم تعد تتوقع أي شيء من الاتحاد الأوروبي الذي جعلنا ننتظر على بابه لمدة 40 عاما”.

وندد رئيس الدولة أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان قائلا: “لقد أوفينا بجميع الوعود التي قطعناها على أنفسنا للاتحاد الأوروبي. لكنهم لم يفوا بأي منها تقريبا”، مضيفا أنه “لن يتسامح مع أي متطلبات أو شروط جديدة لعملية انضمام تركيا”.

وأضاف أردوغان “إذا لم يتراجعوا عن بعض المظالم مثل فرض التأشيرات، التي يستخدمونها كعقوبة كامنة. وإذا لم يصححوا أخطائهم (…)، فسوف يفقدون تماما حقهم في التعبير السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي”.