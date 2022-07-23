في أول جولة من الدوري البلجيكي.. زرقان يفتتح رصيده من التمريرات الحاسمة
بقلم فيصل زيان بوزيان
تألق لاعب المنتخب الوطني. أدم زرقان، في مواجهة فريقه شارلوةروا الجارية حاليا، ضد فريق كاس أوبن، في إفتتاح الدوري البلجيكي 2022.2023.
وتمكن لاعب الخضر، زرقان، من تقديم أول تمريرة حاسمة في اللقاء، لزميله أنس زروري، الذي منح فريقه التقدم في النتيجة.
𝗚𝗢𝗔𝗟 I 𝟭 – 𝟬
Le premier but de la saison est signé Anaaaaaass Zarouryyyyy ! (Sur une passe d’Adem Zorgane 🎁)#RCSC #CHAEUP #AllezLesZèbres pic.twitter.com/09RWRaQvSZ
— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) July 23, 2022
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