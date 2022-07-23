في أول جولة من الدوري البلجيكي.. زرقان يفتتح رصيده من التمريرات الحاسمة

تألق لاعب المنتخب الوطني. أدم زرقان، في مواجهة فريقه شارلوةروا الجارية حاليا، ضد فريق كاس أوبن، في إفتتاح الدوري البلجيكي 2022.2023.

وتمكن لاعب الخضر، زرقان، من تقديم أول تمريرة حاسمة في اللقاء، لزميله أنس زروري، الذي منح فريقه التقدم في النتيجة.