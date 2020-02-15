في أول حفل بعد أزمتها.. نانسي عجرم تشعل الأجواء في القاهرة

فن وثقافة
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في أول حفل بعد أزمتها.. نانسي عجرم تشعل الأجواء في القاهرة
بقلم نادية بن طاهر

أشعلت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، الأجواء في أول حفل لها بعد أزمة مقتل مقتحم منزلها، والذي أقيم باستاد القاهرة، احتفالاً بعيد الحب.

وتألقت نانسي في الحفل، بالرقص والغناء، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقدمت النجمة اللبنانية، عددا كبيرا من أغنياتها المشهورة في الحفل على غرار: “أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك”.

وهنأت نانسي الجمهور الحاضر بعيد الحب قائلة: “أنتم جمهور رائع، واليوم عيد الحب وأنا بحبكم”.

كما نشرت الفنانة، صورة عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” من كواليس الحفل، وعلّقت: “ليلة حب حلوة متل قلوبكن”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=774125

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