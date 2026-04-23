في أول خرجة له.. وزير الري يتفقد مشاريع القطاع بسوق اهراس
بقلم أمينة داودي
يشرع اليوم وزير الري لوناس بوزقزة في زيارة إلى ولاية سوق اهراس. في أول خرجة ميدانية له منذ تعيينه على رأس القطاع .
وتم استقبال الوزير من ولاة ولايتي عنابة و سوق اهراس على مستوى المطار الدولي رابح بيطاط على هامش زيارة العمل و التفقد التي يشرع فيها. من اجل الوقوف على وضعية قطاع الري و الخدمة العمومية للمياه بالولاية.
