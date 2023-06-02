في أول رسالة بعد الزواج.. الأمير الحسين يكشف عن أمنيته

بعث ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بأول رسالة له بعد إتمام عقد قرانه واحتفاله بزفافه على الأميرة رجوة الحسين.

ونشر الأمير الحسين أول صورة له مع عروسه رجوة بفستان الزفاف بعد عقد القران، وأعرب عن سعادته البالغة بإتمام هذا الزواج المبارك.

متوجهاً بالدعاء إلى الله أن يُنعم عليه بالسعادة والطمأنينة وراحة البال، وأن يبارك له في زوجته، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

وجاء في المنشور: “أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي. وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة”.

مضيفا: “أسأل الله أن يعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب. ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

واحتفل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بزفافه أمس على الأميرة رجوة الحسين، بمراسم ملكية جذبت أنظار العالم.

وشهد الحدث حضور دولي من شخصيات رفيعة المستوى حول العالم، تضمن شخصيات عامة وقادة وزعماء وملوك من كافة الدول العربية، وأيضاً الأجنبية.