في أول ظهور بعد أولمبياد باريس.. كايليا نمور تفوز بدورة “آرثر غاندر” الدولية للجمباز

حققت لاعبة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، اليوم الأربعاء، المركز الأول في بطولة “آرثر غاندر” للجمباز، في طبعتها الـ41 التي جرت فعالياتها بمدينة “كياصو” السويسرية.

وفي أول ظهور للبطلة الأولمبية الجزائرية، وصاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وحققت، كايليا نمور، المركز الأول، في منافسات دورة “آرثر غاندر” الدولية، بمجموع رصيد 41.350 نقطة.

بعد أن حققت البطلة الجزائرية، 14.900 نقطة في تخصص المتوازي مختلف الارتفاعات. و 13.750 نقطة في تخصص عارضة التوازن، و 12.700 نقطة في تخصص جهاز القفز.

للإشارة، سبق لبطلة الجمباز الجزائرية، كايليا نمور، أن حققت المركز الثالث في نسخة السنة الفارطة من المنافسة.

وتُعد منافسة “آرثر غاندر” الدولية للجمباز ذكرى للاعب الجمباز السويسري ورئيس الاتحاد الدولي للجمباز من سنوات 1966 لغاية 1976 آرثر غاندر.