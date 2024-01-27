في أول ظهور بعد الكان.. شايبي يتألق مع فرانكفورت

عاد الدولي الجزائري فارس شايبي، للمشاركة مع فريقه إينراخت فرانكفورت الألماني، بعد أن أنهى إلتزاماته مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك شايبي، أمس الجمعة، في مواجهة فريقه إينتراخت فرانكفورت أمام المنافس ماينز 05، برسم الجولة 19 من البوندسليغا، بداية من الشوط الثاني.

وتمكن لاعب الخضر، من تقديم مستوى جيد خلال الدقائق التي لعبها، حيث قدم شايبي 18 تمريرة ناجحة من أصل 27 بنسبة تقدر 67 %.

كما بصم شايبي على تقديم تمريرة مفتاحية في اللقاء الذي عرف فوز فريقه بهدف دون مقابل، وقام بمراوغة ناجحة، وسدد مرتين على المرمى.

وعلى المستوى الدفاعي، تمكن شايبي من قطع كرتين للمنافس، وفاز بصراع ثنائي من أصل إثنين، ونال تنقيط 7/10 في هذه المواجهة.

وبهذا الفوز، عزز شايبي رفقة فريقه فرانكفورت، المركز السادس من البوندسليغا، برصيد 31 نقطة، للمنافسة على المقاعد المؤهلة للمنافسات الأوروبية.