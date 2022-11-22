في أول ظهور.. رامز جلال مع لاعب مشهور يشعل المواقع!

نشر الفنان المصري رامز جلال، صورة له على “التويتر” بعد شائعات إصابته بالعمى. والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية. كما قال رامز معلقا على الصورة: “غاريث بيل..رامز جلال كأس العالم قطر 2022”.

وظهر الفنان المصري بصحبة اللاعب غاريث بيل، نجم منتخب ويلز خلال حضوره فعاليات مونديال قطر.

وسجل بيل هدف التعادل من ركلة جزاء أمام الولايات المتحدة في الدقيقة 82. مفتتحا أهداف منتخب “ويلز” في كأس العالم قطر 2022.

والجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرا صورا وأخبارا حول إصابة الفنان رامز جلال بالعمى.

وكشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن مرض الفنان رامز جلال وإصابته بالعمى واعتزاله التمثيل.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن كل هذه الشائعات عارية تماما عن الصحة، وأن الفنان رامز جلال بصحة جيدة وأنه تواصل معه قبل ساعات.

وعلقت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على هذه الأخبار المتداولة، في تصريحات خاصة لـ “مصراوي”. قائلة: “معنديش معلومة، لكن أعتقد غالبا إنها هتكون شائعة زي بقية الشائعات اللي بتنتشر”.

وتصدر خبر انتشار الفنان بالعمى وفقدان بصر إحدى عينيه “تريند” محرك البحث الشهير “جوجل”.

يذكر أن، الفنان المثير للجدل، ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد “أخي فوق الشجرة”.

الفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمد كريم، وشارك في بطولته الفنانين، وتارا عماد ونسرين طافش وحمدي الميرغني ومحمد ثروت ودينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، وغيرهم.