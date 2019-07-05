في أول ظهور “رسمي”..السبسي يوقع قرارا بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية

وقّع رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، على أمر رئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
وجاء ذلك في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، في أول نشاط رسمي بعد مغادرته المستشفى، حيث ظهر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الجمعة، في شريط فيديو، وهو يوقع على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وبعد التوقيع على دعوة الناخبين، تحدث السبسي عن الفترة التي أمضاها في المستشفى العسكري في تونس العاصمة،
معربا عن شكره لفريق الأطباء الذي عالجه، وفق الفيديو الذي نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك.
امضاء الأمرالمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية
أمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 05 جويلية 2019 الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019© Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية
Publiée par Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية sur Vendredi 5 juillet 2019
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