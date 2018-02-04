في أول ظهور له مع “سبارتاك”.. هني يسقط أمام “ماسكيرانو”

شارك الدولي الجزائري، سفيان هني، ولأول مرة مع ناديه الجديد “سبارتاك موسكو” وذلك خلال المواجهة الودية أمام “هيبي فورتون” الصيني.

وظهر أساسيا في تشكيلة كبير العاصمة الروسية مُقدما مردودا مقبولا على العموم، خاصة وأنه نشط في مركزه المُفضل كصانع ألعاب.

ولم يتأثر بالرقابة التي فُرضت عليه من الأرجنتيني “خافيير ماسكيرانو”، وصنع بعض الفُرص قبل أن يتم إستبداله بعد 60 دقيقة.

وأكد المُدرب الإيطالي “ماسيمو كاريرا” رضاه عن المُستوى الذي ظهر به اللاعب السابق لأندرلخت، مُشيرا بأنه سيكون أفضل بكثير قريبا.