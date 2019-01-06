في أول عمل بعد خلعها للحجاب..حلا شيحة تتقاسم البطولة مع محمد رمضان

تشارك الفنانة المصرية حلا شيحة، في بطولة المسلسل الرمضاني المقبل “زلزال”مع محمد رمضان، وذلك في أول عمل لها بعد عودتها للفن وخلعها للحجاب.

وعلق الفنان المصري محمد رمضان، بأنه سعيد للغاية بتواجد الفنانة الجميلة حلا شيحة في المسلسل، وأنه سيشكل ثنائي قوي معها.

وأضاف بأنها بشرى لكل فريق العمل، والجميع متحمس لموعد بدء التصوير.

وتابع الفنان:” سيناريو زلزال مميز، وأعتقد أنه لولا اختلاف العمل ومضمونه، ما كانت وافقت عليه حلا شيحة وجازفت بالمشاركة بعد الغياب طوال السنوات الماضية”

وذكر محمد رمضان، أن حلا شيحة فنانة موهوبة وصادقة في أدائها، وتتمكّن من إيصال مشاعرها للمشاهد بسهولة شديدة.

وتابع:” سنبدأ التصوير قريبًا، وانضم إلينا الفنان خالد الصاوي، وأتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان”.