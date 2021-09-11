في أول مباراة له.. رونالدو يسجل ثنائية ويقود اليونايتد للفوز برباعية

سطع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم السبت، بعودته إلى ملعب “الأولد ترافورد”، أين قاد فريقه الجديد مانشستر يونايتد للفوز برباعية أمام نيوكاستل.

وشارك رونالدو، أساسيا ضمن تشكيلة اليونايتد في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من البريمرليغ.

وبرز الدون، في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة، أين افتتح باب التسجيل لليونايتد، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ62.

وتمكن بعدها زميليه فيرنينديز، وليندغارد، من إضافة الهدفين الثالث، والرابع على التوالي، ليحقق بذلك اليونايتد فوزا ساحقا بنتيجة 4-1.

يذكر أن هذه أول مباراة يشارك فيها كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد، بعد التحاقه بالفريق هذا الصيف، قادما من جوفنتوس الإيطالي.