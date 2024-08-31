في أول محاولة.. نسيمة صايفي تحطّم الرقم القياسي البارالمبي

نجحت البطلة البارالمبية الجزائرية، نسيمة صايفي، في تحطيم الرقم القياسي البارالمبي، في منافسات رمي القرص.

وسجلت نسيمة صايفي، اليوم السبت، رمية بـ 35.55 متر، في رمي القرص. ضمن الألعاب البارالمبية باريس 2024، في أول محاولة لها.

وتتواجد بذلك، البطلة الجزائرية، التي تحمل الرقم “البارالمبي” السابق بـ 33.33 متر، حاليا في المرتبة الأولى في فئة F57، وتقترب بذلك، من تحقيق الميدالية الذهبية في دورة باريس.